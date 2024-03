Fraport Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 82,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 62,11, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Dividendenrendite für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt mit 0,92 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie wird ein längerfristiger Durchschnitt von 50,47 EUR und ein kurzfristigerer Durchschnitt von 53,27 EUR betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die Dividendenrendite und die technische Analyse.