Fraport Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 49,03 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 54,76 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +11,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 51,74 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +5,84 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von 0 % unter dem Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur von 6,44 %. Dies ergibt eine Differenz von 6,44 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie mit einem Wert von 78,05 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Änderung der Stimmung verzeichnet. Daraus resultiert ebenfalls eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie also gemäß der technischen Analyse eine überwiegend negative Bewertung in verschiedenen Bereichen.