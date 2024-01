Fraport Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Dividendenrendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,95 Prozent liegt. Deshalb bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert, obwohl in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Eine weitere Analyse zeigt jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit einem Wert von 13,23 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,21, was einer Unterbewertung um 48 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 49,61 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 52,56 EUR, was einer Steigerung von 5,95 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide basierend auf der Dividendenpolitik, dem Anleger-Sentiment, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.