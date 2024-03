Fraport Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die technische Analyse zeigt, dass die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 50,57 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (52,7 EUR) um +4,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 52,92 EUR, was einer Abweichung von -0,42 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daraus wiederum eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide derzeit überwiegend positiv sind. Auf dieser Grundlage lässt sich das Unternehmen als "Gut" einstufen. Zusätzlich lassen sich acht positive Handelssignale ermitteln, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.