Fraport Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet. Deshalb bekommt Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine "Schlecht"-Bewertung.

Unsere Analysten haben außerdem die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht vergeben wir ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 54,42 EUR lag, was einem Unterschied von +9,89 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide.