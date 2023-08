Fraport Aktie: Spannung vor Quartalszahlen - erwarteter Gewinnanstieg von +56,50%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

ARTIKEL:

In weniger als hundert Tagen wird das Unternehmen Fraport, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aber was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie entwickelt sich die Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Spannung steigt, denn nur noch 97 Tage trennen uns von der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Fraport Aktie. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,39 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 1,02 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro erwartet wird. Der Gewinn soll jedoch...