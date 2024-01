Fraport Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Das Unternehmen Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23 bewertet, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,21. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens in den letzten Tagen größtenteils positiv. Statistische Auswertungen zeigen zudem, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie mit 51,58 EUR etwa 3,93 Prozent über dem GD200 (49,63 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 53,68 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,91 Prozent beträgt.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent. Aufgrund dieses Wertunterschieds erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.