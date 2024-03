Fraport Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide zeigt eine Ausprägung von 84,36, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 60,14 und ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Stimmung rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird größtenteils positiv wahrgenommen, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die Nutzer sozialer Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 8,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 50,71 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,35 EUR, was einem Unterschied von -4,65 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 52,42 EUR liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.