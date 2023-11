Fraport Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der aktuelle Kurs der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt bei 46,37 EUR, was einer Abweichung von -4,75 Prozent vom GD200 (48,68 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht stellt dies ein "Neutral"-Signal dar. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, beträgt 49,16 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -5,68 Prozent beträgt. Bezogen auf den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Fraport-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie den Bilanzdaten können Aktienkurse auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in Bezug auf das Unternehmen angesprochen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Fünf konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, von denen vier als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird die Stimmung der Fraport-Aktie also als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fraport-Aktie beträgt 15,65 und ist damit 33 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV: 23,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Guten" Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Fraport-Aktie mit 22,95 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die durchschnittliche Rendite der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 9,83 Prozent. Auch hier liegt die Fraport-Aktie mit 13,12 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.