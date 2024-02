Fraport Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Aktienkurs von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 5 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,06 Prozent für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide führt. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 4,67 Prozent im letzten Jahr, und Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide lag 5,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,19 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,3 EUR mit dem aktuellen Kurs (51,4 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,97 Prozent), und die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie erhält auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 12,22 und liegt damit um 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur) von 20. Die Aktie ist aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,2%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt -6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.