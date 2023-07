Fraport Aktie: Quartalsbilanz in 111 Tagen - Spannung steigt bei Aktionären

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport Aktie, mit Sitz in Frankfurt am Main, Germany, wird in 111 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. EUR steigt die Spannung unter den Aktionären. Analysen zufolge wird ein leichter Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,02 Mrd. EUR, während jetzt ein minimaler Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,06 Mrd. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn soll hingegen voraussichtlich um +40,30% auf 160,92 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind Analysten jedoch optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +14,10 Prozent sinken bzw.steigen und der Gewinn um beeindruckende...