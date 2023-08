Fraport-Aktie mit Optimistischer Prognose: 19,36% Kursziel und Gewinnsteigerung von 48,40% erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Kurs konnte sich in den letzten 30 Tagen um +0,33% verbessern. Wenn wir uns die langfristige Entwicklung anschauen, zeigen die Analysten eine positive Prognose für den Aktienkurs von Fraport. Sie erwarten einen Kurs von 58,20 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einen Gewinn von +19,36% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Die Quartalsbilanz des Unternehmens wird in 73 Tagen veröffentlicht und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinkt. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR und nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,09 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich positiv entwickeln und um +48,40% auf 170,21 Mio. EUR steigen. Auf...