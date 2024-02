Fraport Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt mit 0,92 Prozent nur leicht unter dem Durchschnittswert. Die Dividendenpolitik wird daher von Analysten als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 82 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen neutralen Wert, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs nur leicht davon abweicht. Allerdings zeigt die kurzfristige Analyse einen negativen Trend, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie daher gemischte Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Dividendenpolitik, den RSI und die technische Analyse.