Fraport-Aktie: Neues Kursziel bei 61,20 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Fraport-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von durchschnittlich 61,20 EUR würde einem Potenzial von +21,33% entsprechen.

• Fraport: Tagesperformance am 01.09.2023 bei +0,76%

• Guru-Rating bleibt bei 3,85

• Kaufempfehlungen von 17 Analysten

Am gestrigen Handelstag konnte die Fraport-Aktie eine Performance von +0,76% verzeichnen und damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +2,94% zulegen. Der Markt scheint also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das Kurspotenzial der Aktie verdeutlichen auch die Meinungen der Experten: Von insgesamt 27 Analysten raten allein schon 17 zum Kauf. Weitere neun Experten sehen das Wertpapier als “Halten” an und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

