Fraport Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 60,22 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 57,11 Punkten führt zu einer "neutralen" Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 12,22 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "gute" Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,19 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einem "neutralen" Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "schlecht" eingestuft.