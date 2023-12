Fraport Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Verkehrsinfrastrukturbranche im Durchschnitt ein KGV von 25 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion zur Folge hat.

In Bezug auf die Dividende hat Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (6,44%) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aktuell mit einem Wert von 78,05 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI-Wert von 40 über einen Zeitraum von 25 Tagen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse der Schlusskurse über einen Zeitraum von 200 Handelstagen erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,76 EUR, was einem Unterschied von +11,69 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Tage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie, wobei fundamentale Gesichtspunkte als positiv und die Dividendenrendite sowie der Relative Strength Index als eher negativ einzustufen sind. Die charttechnische Analyse hingegen deutet auf eine positive Entwicklung hin.