Fraport Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die technische Analyse der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 50,15 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 52,36 EUR weicht somit um +4,41 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (54,46 EUR) weist mit einer Abweichung von -3,86 Prozent einen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs auf. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur, mit einem Unterschied von 6,04 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,04 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet ist Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23 im Vergleich zum Branchen-KGV von 25,39, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wurden in den vergangenen Tagen von Meinungsmarkt und kommunikativen Tätigkeiten unterstützt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Analyse der Anleger-Stimmung.