Fraport Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 78,05, was auf eine Überkauflage hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit die Beurteilung "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 49,03 EUR für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 54,76 EUR, was einem positiven Unterschied von 11,69 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 51,74 EUR liegt der Schlusskurs mit +5,84 Prozent über dem Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Bei der Dividende schneidet die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (6,44 %) mit einer Ausschüttungsquote von 0 % niedriger ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen positive Signale, denn in den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ergibt insgesamt ein "Gut"-Signal, was auf eine positive Anleger-Stimmung hindeutet.

Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide also gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, aber das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv.