Fraport Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 50,52 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 51,86 EUR liegt. Dies ergibt eine Differenz von +2,65 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 53,02 EUR, was einem Abstand von -2,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dagegen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Redaktion hat auch berechenbare Signale ausgewertet und 8 positive und 0 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen, und die Anleger-Stimmung insgesamt wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 58,29 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) wird die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,56 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 22,09 bei 43 Prozent. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.