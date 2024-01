Fraport Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen zu finden waren. Allerdings lag der Fokus in den letzten Tagen auf den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Stimmung unter den Anlegern führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide weist mit einem Wert von 13,23 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 25,21, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide einen RSI-Wert von 86,27 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 61 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt aktuell 0,95 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung und der fundamentalen sowie technischen Daten eine positive Bewertung für die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide.