Fraport Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt der RSI7 aktuell bei 82,63 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hat ebenfalls Einfluss auf die Aktien. Die Beobachtung der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung ergibt, dass die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität erhält, aber eine positive Veränderung in der Stimmungsrate zeigt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit einem aktuellen KGV von 12 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Verkehrsinfrastrukturbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, unterbewertet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit -1,05 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,93 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 6,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.