Fraport Aktie: Aufgepasst, Anleger!

Die aktuellen Analysen zeigen, dass die Aktie von Fraport nach Ansicht von Experten derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt etwa 9,77% über dem derzeitigen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Fraport

Am 15.12.2023 verzeichnete Fraport eine Kursentwicklung von -0,21%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 62,22 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine Gesamtsteigerung von +1,61%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit vergleichsweise optimistisch gestimmt ist.

Analyse der Analysten

Die Meinung der Bankanalysten ist durchschnittlich, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 62,22 EUR erreichen wird. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +9,77% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf betrachten, während andere sie lediglich als “halten” beurteilen oder sogar zum Verkauf empfehlen.

Fazit

Trotz der unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten zeigen die meisten von ihnen eine gewisse Optimismus in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung von Fraport. Dies wird auch durch das Guru-Rating bestätigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Fraport derzeit im Fokus der Analysten steht und unterschiedliche Meinungen hervorruft. Anleger sollten daher die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen, da sich die Einschätzungen der Experten und die tatsächliche Kursentwicklung in der Zukunft ändern könnten.

