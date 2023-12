Fraport Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wurde über Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide etwas mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus gesehen, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit 13,23 unter dem Branchendurchschnitt von 25,6 Prozent in der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,28 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit liefert die Analyse der RSIs zu Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,46 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.