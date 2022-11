Frankreichs Wirtschaft wächst im Sommer langsamer

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft ist in den Sommermonaten schwächer gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Ergebnis der ersten Erhebung wurde bestätigt. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum noch 0,5 Prozent betragen.

Getragen wurde das Wachstum im Sommer von den Investitionen, die deutlich um 1,7 Prozent zulegten. Der private Verbrauch ging dagegen leicht um 0,1 Prozent zurück. Der Außenhandel belastete die Entwicklung, weil die Importe deutlich stärker stiegen als der Export. Positiv trugen jedoch die Lagerbestände der Unternehmen bei, die aufgestockt wurden./bgf/mis