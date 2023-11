Frankreichs Notenbankchef: Zinsen werden nur bei neuem 'Schock' weiter steigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen in der Eurozone dürften nach Worten von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Gallhau auf ihrem Höhepunkt angekommen sein. Die Leitzinsen dürften nur im Falle eines weiteren "Schocks" weiter steigen, sagte Villeroy de Gallhau am Donnerstag im französischen Radio. Die Inflationsentwicklung zeige klar nach unten. Die Ölpreise könnten angesichts des Gaza-Kriegs ein Problem darstellen, allerdings seien sie jüngst gefallen. Die Lebensmittelpreise hätten zuletzt begonnen zu fallen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen in den vergangenen eineinhalb Jahren kräftigt angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Zuletzt betrug die Teuerung in der Eurozone 2,9 Prozent. Das ist zwar nicht weit von der EZB-Zielrate von zwei Prozent entfernt. Ökonomen sehen in einer weiteren Absenkung aber eine längere Angelegenheit. Ähnlich hatte sich zuletzt auch die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel geäußert.

"Wir werden die Inflation bis 2025 auf zwei Prozent senken. Das ist eine sehr wichtige Verpflichtung", ergänzte der französische Notenbankchef. "Inflation ist die Krankheit. Hohe Zinsen sind nicht schön, aber wirksam."/bgf/la/jha/