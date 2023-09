Frankreichs Notenbankchef: Nächste Zinsentscheidung offen - Zinsgipfel nahe

PARIS (dpa-AFX) - Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in knapp zwei Wochen ist nach Worten von Frankreichs Notenbankchef weiterhin offen. "Unsere Optionen sind bei dieser Sitzung offen, wie auch auf den folgenden", sagte Francois Villeroy de Galhau am Freitag in Paris vor Journalisten. Allerdings befinde sich die EZB "nahe oder sehr nahe" am Zinsgipfel, ab dem keine zusätzlichen Erhöhungen mehr notwendig seien. Zugleich sei man weit davon entfernt, über Zinssenkungen nachzudenken.

Die EZB wird Mitte September über ihren geldpolitischen Kurs entscheiden. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte sich bis zuletzt ähnlich wie Villeroy de Galhau geäußert. Eine weitere Zinsanhebung ist demnach ebenso möglich wie eine Zinspause. Eine Zinssenkung ist auch aus Lagardes Sicht ausgeschlossen.

Seit Sommer 2022 hat die EZB ihre Geldpolitik stark gestrafft und sich damit gegen die hohe Inflation zur Wehr gesetzt. Die trüberen Konjunkturaussichten bei zugleich rückläufiger Inflation machen ein langsameres Vorgehen aus Sicht vieler Experten und Finanzmarktteilnehmer zunehmend wahrscheinlich./bgf/jsl/mis