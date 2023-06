Frankreichs Innenminister will Nahverkehr wegen Unruhen nur tagsüber

PARIS (dpa-AFX) - Wegen der anhaltenden Unruhen in Frankreich sollen nach dem Willen von Innenminister Gérald Darmanin im ganzen Land Busse oder Straßenbahnen nur noch tagsüber fahren. Er habe die Präfekturen aufgefordert, den Verkehr nach 21.00 Uhr bis auf Weiteres einzustellen, wie mehrere Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. In Paris soll die Metro aber trotzdem fahren.

Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten solle systematisch unterbunden werden. Die Regierung beschloss nach Angaben des Fernsehsenders BFMTV auch die Absage von Großveranstaltungen.

Im Großraum Paris und in weiteren Städten hatte es nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle in der dritten Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesteckt und Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Mehrere Hundert Menschen wurden festgenommen./rew/DP/stw