Frankreichs Industrieminister beim deutschen Mittelstand

Berlin (ots) -Im Rahmen seines Deutschlandbesuches traf der Industrieminister Frankreichs, Roland Lescure, mit Markus Jerger, dem Vorsitzenden der Bundesgeschäftsführung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, in der französischen Botschaft in Berlin zusammen. Das Treffen stand ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Élyséeverträge.Der Minister betonte die Bedeutung des Mittelstands für die deutsch-französische Zusammenarbeit. In Zeiten globaler Herausforderungen sei eine enge Verzahnung der mittelständischen Unternehmen beider Länder von herausragender Bedeutung.Markus Jerger verwies auf die Eröffnung des BVMW-Büros im Mai vergangenen Jahres in Paris und auf die hervorragende Zusammenarbeit deutscher und französischer Firmen in verschiedenen afrikanischen Ländern, u.a. im Rahmen der Taskforce "Senegal". Die umfassende Präsenz französischer Aussteller zum Zukunftstag "Mittelstand" am 1.März in Berlin sei ein beredtes Beispiel deutsch-französischer Zusammenarbeit, so Jerger.Roland Lescure führte im Rahmen seines Besuchs in Berlin auch Gespräche mit dem Staatssekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima, Udo Philipp.