Frankreichs Außenministerin Colonna trifft iranischen Amtskollegen

PARIS/PEKING (dpa-AFX) - Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna hat bei einem Treffen mit ihrem iranischen Amtskollegen Hussein Amirabdollahian das sofortige Freilassen von sechs im Iran inhaftierten Franzosen gefordert. Der Iran halte die Franzosen willkürlich fest, sagte die Ministerin, wie das Außenministerium in Paris am Freitag mitteilte. Die Französin und der Iraner trafen sich demnach am Donnerstag in Peking, wo Colonna Präsident Emmanuel Macron auf seinem Staatsbesuch begleitete und Amirabdollahian sich mit dem saudischen Außenminister traf.

Bei dem Gespräch ging es auch um die Lage im Iran. Angesichts der Protestwelle im Land hatte Colonna vor einigen Wochen auf die Einhaltung des Völkerrechts gepocht und Repressionen verurteilt. Colonna sprach beim Treffen den Angaben nach auch regionale Themen und das iranische Atomprogramm an. Die Ministerin brachte die Besorgnis Frankreichs zum Ausdruck über die Haltung der iranischen Behörden zu den verschiedenen Themen, hieß es aus Paris.

Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am Freitag berichtete, hätten beide Seiten auch betont, dass gegenseitige Achtung nötig sei und der gemeinsame Dialog fortgesetzt werden müsse.