Frankreich hat bereits über 40 Deutsche aus Niger ausgeflogen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Militärputsch in Niger hat Frankreich am Dienstag bereits mehr als 40 deutsche Staatsbürger im Rahmen der eigenen Evakuierungsmission aus dem Land ausgeflogen. Am Mittwoch werde es weitere Flüge geben, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an. Gemeinsam mit dem Partnerland Frankreich unterstütze man überdies die internationalen Bemühungen zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Niger, so Baerbock weiter.

Die französische Evakuierungsaktion war am Dienstagnachmittag gestartet worden. Das Auswärtige Amt hatte parallel auch eine Reisewarnung für Niger ausgesprochen und allen deutschen Staatsbürgern vor Ort angeraten, das Evakuierungsangebot der Franzosen wahrzunehmen. Baerbock lobte in diesem Zusammenhang die "unkomplizierte und pragmatische Zusammenarbeit in Krisenzeiten". Diese zeige, was Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik leisten könne, wenn man kooperiere.

