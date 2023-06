Frankreich erweitert als erstes europäisches Land den nationalen Zugang und die Kostenübernahme für Abbotts FreeStyle Libre System

Wiesbaden (ots) -- FreeStyle Libre ist das erste und einzige kontinuierliche Glukosemesssystem (CGM-System), dessen Einsatz in ganz Frankreich für alle insulinpflichtigen Menschen mit Diabetes von der nationalen Krankenversicherung vergütet wird.- Mit diesem Beschluss der Gesundheitsbehörde folgt Frankreich als erstes europäisches Land den Beispielen Japan und USA (Medicare-Programm).- Die Erweiterung der Zulassung ermöglicht einer größeren Anzahl von Menschen mit Diabetes den Zugang zur sensorbasierten kontinuierlichen Glukosekontrolle.[1]Abbott gab bekannt, dass die französische Gesundheitsbehörde die Erstattungsfähigkeit für das FreeStyle Libre 2 System* erweitert hat. Ab sofort wird das sensorbasierte kontinuierliche Glukosemesssystem von Abbott für Menschen, die im Rahmen ihrer Diabetestherapie einmal täglich Basalinsulin einsetzen, von der nationalen Krankenversicherung vergütet.Frankreich ist das erste europäische Land, dessen gesetzliche Krankenkassen Abbotts weltmarktführende FreeStyle Libre Technologie für diese Patientengruppe vergütet. Es folgt damit dem Beispiel von Japan, dem Medicare Programm der USA (https://abbott.mediaroom.com/2023-04-17-Abbotts-FreeStyle-Libre-R-Continuous-Glucose-Monitoring-Systems-Obtain-Significantly-Expanded-Coverage-for-Medicare-Beneficiaries) und regionalen Modellen in Italien und Finnland. Durch diese Zulassungerweiterung haben ab jetzt weitere 3 Millionen Menschen mit Diabetes die Möglichkeit, die FreeStyle Libre Technologie zur Diabetestherapie mit der Unterstützung einer Krankenversicherung zu nutzen.[2]Mehr als 90 % aller Franzosen mit Diabetes haben Diabetes Typ 2. In Deutschland ist die Prozentzahl mit bis zu 95 % sogar noch höher.[3] Wird die chronische Erkrankung nicht entsprechend therapiert, kann sie zu gesundheitlichen Problemen und schweren Folgeerkrankungen führen. Die gute Nachricht für alle Betroffenen: Das FreeStyle Libre System kann Menschen mit Diabetes dabei helfen, bessere Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit und ihren Lebensstil zu treffen.Ebenso wie derzeit in Deutschland wurden bisher in Frankreich die Kosten für die Nutzung von FreeStyle Libre 2 nur für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes und einer intensivierten Insulintherapie (ICT) erstattet. Die Erweiterung der Vergütung durch die französische Krankenversicherung erfolgte jetzt aufgrund von wissenschaftlichen Studien, die den medizinischen Nutzen der FreeStyle Libre Anwendung auch für Diabetes-Patient:innen mit Basalinsulintherapie belegen.So zeigt die Real World Evidence of FreeStyle Libre (RELIEF) Studie[4], dass sich bei Menschen mit Diabetes Typ 2, die einmal täglich Basalinsulin spritzen und FreeStyle Libre nutzen, die Zahl der akuten Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes deutlich reduziert. Die Hospitalisierungsrate aufgrund von diabetesbedingten akuten Ereignissen sank um 67 Prozent.[4]Jared Watkin, Senior Vice President bei Abbott Diabetes Care Business freut sich, dass nun deutlich mehr Franzosen und Französinnen mit Diabetes Zugriff auf die CGM-Technologie haben: "Unser Ziel ist, dass so viele Menschen wie möglich einen FreeStyle Libre für ihr Diabetesmanagement nutzen können. Frankreichs Entscheidung, die Vergütung durch die nationale Krankenversicherung für eine weitere Patientengruppe zu erweitern, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Versorgung weiter voranzutreiben. Wir arbeiten bereits eng mit anderen Ländern zusammen, damit noch mehr Menschen vom FreeStyle Libre System profitieren können.""Studien haben gezeigt, dass Abbotts FreeStyle Libre System Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Glukosewerte besser zu kontrollieren, ihre Lebensqualität zu verbessern und die Fälle diabetesbedingter Krankenhauseinweisungen zu reduzieren", sagt Prof. Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt vom Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim und ergänzt: "Ich hoffe, dass Deutschland dem Beispiel Frankreichs zeitnah folgt, denn die Erweiterung der Kostenerstattung für das FreeStyle Libre System durch die Krankenkassen würde es einer stetig wachsenden Patientengruppe ebenfalls ermöglichen, von der modernen und wirksamen Diabetestechnologie zu profitieren."Über FreeStyle LibreDer FreeStyle Libre von Abbott ist weltweit führend im Bereich der kontinuierlichen Glukosemessung und hat das Leben von mehr als 4,5 Millionen Menschen in über 60 Ländern verändert[5]. Das FreeStyle Libre System zur kontinuierlichen Glukosemessung besteht aus einem Sensor, der maximal 14 Tage lang auf dem Arm getragen wird, und einem Lesegerät oder einer kompatiblen Smartphone-App[6], die die Glukosemesswerte anzeigt.Über AbbottAbbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 115.000 Mitarbeitende in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika. In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthtechnology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik über 4000Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

*In Frankreich wird vorwiegend das FreeStyle Libre 2 System für das Diabetesmanagment von Abbott verordnet, während in Deutschland bereits eine Umstellung auf die neueste Generation, das FreeStyle Libre 3 System, stattgefunden hat.

Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott.

Quellen:
[1] Kostenerstattung für Personen mit Typ-1, Typ-2 ICT (< 3 Insulininjektionen pro Tag) und Pumpe, Typ-2 Diabetes (ab 4 Jahren) unter nicht intensivierter Insulinbehandlung und unzureichender Glukosekontrolle (HbA1c >= 8%).
[2] Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.
[3] Bundesgesundheitsministerium, Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Online verfügbar unter: https://ots.de/yqbtdj
[4] Guerci B, Roussel R, Riveline JP, et al. Important decrease in hospitalizations for acute diabetes events following FreeStyle Libre® system initiation in people with type 2 diabetes on basal insulin therapy in France. Étude présentée à l'EADV, 20-22 septembre 2022, Stockholm, Suède
[5] Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.
[6] Die FreeStyle Libre 3 App/FreeStyle LibreLink ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.