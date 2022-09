Frankreich deckelt Strom- und Gasrechnung der Haushalte auch in 2023

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich schützt die Haushalte auch im kommenden Jahr weitgehend vor explodierenden Strom- und Gasrechnungen. Der Anstieg der Gastarife wird ab Januar auf 15 Prozent begrenzt und der des Stromtarifs ab Februar ebenfalls auf 15 Prozent, kündigte Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwoch in Paris an. Für die Haushalte erhöhe sich damit die Gasrechnung im Schnitt um 25 Euro pro Monat und die Stromrechnung um 20 Euro pro Monat. Rund zwölf Millionen Haushalte mit geringem Einkommen sollen zudem automatisch einen einmaligen Energiezuschuss von 100 bis 200 Euro überwiesen bekommen. Den Staat kostet die Maßnahme rund 16 Milliarden Euro.

Bereits vor einem Jahr hatte Frankreich sich zur Deckelung der Strom- und Gastarife für die Verbraucher entschlossen, die Mehrkosten für die Verbraucher blieben dadurch sehr beschränkt. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte, dass Frankreich dank der getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung die niedrigste Inflation in der Eurozone habe./evs/DP/ngu