Frankreich: Wirtschaft wächst am Jahresende leicht

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Frankreichs ist am Jahresende 2023 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im vierten Quartal zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung in Wiesbaden mitteilte. Eine erste Erhebung hatte eine Stagnation ergeben.

Die Wachstumsstruktur fiel nicht sonderlich ausgewogen aus. Der Konsum der privaten Haushalte stagnierte, die Investitionen der Unternehmen gaben deutlich nach. Unter dem Strich belastete die gesamte Binnennachfrage das Wachstum. Stützend wirkte der Außenhandel, allerdings nur wegen rückläufiger Importe. Die Ausfuhren stagnierten auf dem Niveau des Vorquartals./bgf/jkr/men