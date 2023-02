Frankreich: Verbraucherstimmung trübt sich ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im Februar eingetrübt. Der entsprechende Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 82 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Indexwert von 80 Punkten gerechnet.

Allerdings wurde der Indikator für die Konsumlaune zu Beginn des Jahres deutlich revidiert. Wie Insee weiter mitteilte, betrug der Indexwert im Januar 83 Punkte und nicht wie zunächst gemeldet nur 80 Zähler. Das französische Verbrauchervertrauen bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Der Durchschnittswert für die Jahre 1987 bis 2022 liegt deutlich höher bei 100 Punkten.

Die Bewertung der vergangenen und zukünftigen finanziellen Lage wurde von den Haushalten schwächer eingeschätzt. Die Neigung zu größeren Anschaffungen bleibt unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Angst vor Arbeitslosigkeit hat sich den Daten zufolge im Februar nicht verändert./jkr/bgf/jha/