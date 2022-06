Frankreich: Inflation legt weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich steigt weiter an. Im Juni erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Im Vormonat hatte die Rate 5,8 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 0,8 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden in etwa getroffen.

Insee führte den Inflationsanstieg auf höhere Preise für Energie und Lebensmittel zurück. Die Preise für Dienstleistungen hätten sich dagegen kaum verändert. Etwas schwächer sei der Preisauftrieb von industriell gefertigten Waren gewesen./bgf/jkr/stk