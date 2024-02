Frankreich: Inflation fällt auf tiefsten Stand seit Herbst 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich ist auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Im Februar stiegen die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 3,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit September 2021. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Januar waren die Lebenshaltungskosten noch um 3,4 Prozent gestiegen.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent und damit etwas stärker als erwartet. Im Januar waren die Preise in dieser Betrachtung noch um 0,2 Prozent gesunken.

Seit einem Jahr schwächt sich die Inflation tendenziell ab. Die Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nähert sich damit wieder dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die gesamte Eurozone von mittelfristig zwei Prozent. Neue Inflationszahlen für den gesamten Währungsraum werden am Freitag erwartet./jkr/bgf/stk