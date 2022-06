Frankreich: Geschäftsklima trübt sich ein

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich im Juni eingetrübt. Der Indikator des Statistikinstituts Insee fiel gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte auf 104 Zähler, wie Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert von 105 Punkten erwartet. Im Dienstleistungsgewerbe und im Einzelhandel trübte sich die Stimmung ein, während sich die Lage in der Industrie und am Bau aufhellte./bgf/stk