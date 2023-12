Franklin Wireless Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Anleger-Stimmung im Hinblick auf Franklin Wireless in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutlich. Dabei war in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere eine negative Tendenz zu erkennen, was zu einer Gesamtbewertung des Titels als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Franklin Wireless von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Franklin Wireless derzeit um +2,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,93 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der aktuelle RSI-Wert von 46,43 zeigt, dass die Franklin Wireless weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch dieses Signal als "Neutral" eingestuft wird. Bei der Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25 Wert von 52, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch auf dieser Basis eine Gesamteinstufung als "Neutral" vorgenommen.