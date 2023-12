Franklin Wireless Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Franklin Wireless bei 46,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Franklin Wireless bei 3,02 USD derzeit +2,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,93 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, um die Einschätzung einer Aktie zu verstehen. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich negative Meinungen zu Franklin Wireless veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Franklin Wireless in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.