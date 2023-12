Franklin Wireless Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Franklin Wireless-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 3,54 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 3,18 USD, was einem Unterschied von -10,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,97 USD), liegt der letzte Schlusskurs um +7,07 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Franklin Wireless-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität rund um die Aktie, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In den letzten zwei Wochen wurden von privaten Nutzern in sozialen Medien hauptsächlich neutrale Bewertungen zur Franklin Wireless-Aktie abgegeben. Dies führt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Franklin Wireless weist auf eine "Neutral"-Einstufung hin, sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage (30,43) als auch über 25 Tage (42,69).

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz im Internet, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength-Index.