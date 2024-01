Franklin Services Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Franklin Services-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 74, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 75,78 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Franklin Services.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Franklin Services-Aktie in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Wert für Franklin Services.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Franklin Services hervorgebracht. Zudem waren in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen im Meinungsmarkt zu beobachten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Franklin Services-Aktie liegt bei 10,17 und ist damit deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,42 in der Branche "Handelsbanken", was einer Unterbewertung um 34 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.