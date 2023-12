Franklin Properties Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für die Franklin Street Properties Corp liegt derzeit bei 11,11, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Analysten schätzen die Aktie der Franklin Street Properties Corp auf langfristiger Basis als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,5 USD, was einer Erwartung von 36,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,77 USD für die Aktie der Franklin Street Properties Corp. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,56 USD, was einem Unterschied von +44,63 Prozent entspricht und daher auch eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.