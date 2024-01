Franklin Properties Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Franklin Street Properties Corp-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung von 1 Analysten, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Die Durchschnittsprognose der Analysten für den Kurs liegt bei 3,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 35,66 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,58 USD wird die Aktie daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 45,45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, beträgt 42,86 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Franklin Street Properties Corp haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,78 USD und weicht damit um +44,94 Prozent vom aktuellen Kurs von 2,58 USD ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,33 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +10,73 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Daten erhält Franklin Street Properties Corp insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.