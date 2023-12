Franklin Electric Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Vergleich des Aktienkurses von Franklin Electric zeigt, dass die Rendite mit 10,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 17 Prozent niedriger liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 14,13 Prozent, wobei Franklin Electric mit 4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 21,85 Euro, was 29 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 93,14 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 95,93 USD (+3 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 88,63 USD, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Franklin Electric in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend führen die Untersuchungen zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie von Franklin Electric.