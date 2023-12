Franklin Electric Aktie: Es wird konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franklin Electric beträgt derzeit 23,33 und liegt damit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 (Branche: Maschinen). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutlich positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Kommentare, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Franklin Electric bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Franklin Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 97,58 USD weicht um +4,69 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (89,47 USD), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,06 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Franklin Electric-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Franklin Electric mit 22,13 Prozent mehr als 125 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 238,05 Prozent, wobei Franklin Electric mit 215,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.