Franklin Electric Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Franklin Electric beträgt derzeit 0,95 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 16,07 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Franklin Electric auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Franklin Electric 94,21 USD erreicht, während die Aktie selbst auf 100,28 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +6,44 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 95,19 USD, was einer Distanz von +5,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) wird die Franklin Electric Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,27, was einen Abstand von 27 Prozent zum Branchen-KGV von 31,79 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.