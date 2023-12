Franklin Covey-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Franklin Covey mit 43,53 USD derzeit um +11,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,3 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Franklin Covey derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,24 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,24 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Franklin Covey in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,81 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Franklin Covey 165,04 Prozent unter dem Durchschnittswert von 147,32 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.