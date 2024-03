Franklin Covey Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Franklin Covey beträgt das aktuelle KGV 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 57 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Franklin Covey damit Stand heute unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion einbringt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Franklin Covey. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Sentiment einbringt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Franklin Covey in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI der Franklin Covey-Aktie liegt momentan bei 52,01 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf einer 25-Tage-Basis, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 53,46), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Franklin Covey eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.