Franklin Covey Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Franklin Covey in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt grünes Licht und die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Franklin Covey wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, und die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating.

Mittels des Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Franklin Covey-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und es erhält somit ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,36), wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Franklin Covey in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,72 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,01 Prozent für Franklin Covey bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 142,9 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Franklin Covey 160,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Franklin Covey aktuell bei 40,74 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 40,7 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 38,97 USD angenommen, was wiederum für die Franklin Covey-Aktie einer aktuellen Differenz von +4,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".