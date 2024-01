Franklin Covey Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Franklin Covey in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die einen weiteren Einflussfaktor für die Aktie darstellen. In den Diskussionen der letzten Tage standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Franklin Covey-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 40,72 USD weicht davon um +0,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,24 USD) weist mit einem letztem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +3,77 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Franklin Covey-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,78) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die RSI-Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Franklin Covey-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,72 Prozent erzielt, was 167,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,94 Prozent, wobei Franklin Covey aktuell 25,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse und der Relative Strength Index auf "Neutral" stehen und die Aktie im Branchenvergleich unterperformt.